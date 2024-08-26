Леонид Слуцкий оценил уровень игры сборной Таиланда перед матчем против России

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об уровне сборной Таиланда перед товарищеским матче против сборной России.

Специалист рассказал, что видел азиатскую сборную в матче против сборной Китая, отметив, что она является хорошей командой.

«Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим», — цитирует Слуцкого «РИА Новости».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина 5 сентября на выезде сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня (7 сентября) также в гостях встретятся со сборной Таиланда. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.