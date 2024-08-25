Полузащитник «Динамо» Фомин отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о попадании в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.

Игрок отметил, что хорошо, что есть возможность выступать за национальную сборную, однако это всего лишь расширенный список.

«Это то, о чём ты мечтаешь с детства. Понятно, что мы не выбираем сейчас соперников. Кто есть на данный момент, с тем и играем», — приводит слова Фомина пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в сентябре проведут два выездных матча. 5 числа они сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня они встретятся со сборной Таиланда.