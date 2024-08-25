Обляков отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о попадании в расширенный список сборной России не сентябрьские сборные.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина 5 сентября сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня (7 сентября) они встретятся со сборной Таиланда. Обе игры пройдут на выезде.

«Несмотря на то что будем играть с Вьетнамом и Таиландом, будем работать. Сезон идёт, он только начался, переходит в разгар. Отдыхать будем в отпуске», — приводит слова Облякова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.