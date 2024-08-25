Круговой: «Через год мы уже будем играть в официальных матчах»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Вьетнама и Таиланда.
«Играть за сборную - это честь. Сейчас это товарищеский матч, а через год мы уже будем играть в официальных матчах. Спасибо за то, что организовывают такие матчи. Но лучше играть в России», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что матч России против Вьетнама состоится 5 сентября, а встреча с Таиландом пройдет 7 сентября.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
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