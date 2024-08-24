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Карпин: «У сборной России были другие варианты, но они ещё хуже»

24 Августа 2024 • 12:38 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских играх против национальных команд Вьетнама и Таиланда.

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а поединок с Таиландом состоится 7 сентября.

Российская команда может проводить только товарищеские матчи из-за бана от ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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