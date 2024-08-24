Карпин: «У сборной России были другие варианты, но они ещё хуже»

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».