Карпин: «У сборной России были другие варианты, но они ещё хуже»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских играх против национальных команд Вьетнама и Таиланда.
«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а поединок с Таиландом состоится 7 сентября.
Российская команда может проводить только товарищеские матчи из-за бана от ФИФА и УЕФА.
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