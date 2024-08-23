Мостовой поддержал Куртуа

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на свежие слова Тибо Куртуа. Ранее бельгийский вратарь заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её возглавляет тренер Доменико Тедеско.

«Правильно сделав, отказавшись от возвращения в сборную при Тедеско. Тедеско сам в футбол не играл, про отношения с футболистами не знает. Я на стороне Куртуа в этой ситуации и сразу выражал непонимание назначением Тедеско в сборную Бельгии», - говорит Мостовой для Metaratings.

При Тедеско бельгийцы с большим трудом вышли в плей-офф на Евро-2024 из группы Е и вылетели на первой стадии от сборной Франции.

Куртуа не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско