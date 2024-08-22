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В сборной России прокомментировали решение Нойера

22 Августа 2024 • 12:59 Комментировать

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, прокомментировал уход Мануэля Нойера из сборной Германии.

«Ману первым начал и сделал шаг, чтобы вратарь играл как полевой игрок. В этом плане, как он был, так и останется первым вратарeм. Мне очень жаль, что он завершил карьеру в сборной», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Нойер объявил о завершении международной карьеры в среду, 21 августа. Цвета сборной Германии вратарь защищал с 2009 года. В общей сложности 38-летний голкипер сыграл за «бундестим» 124 встречи и пропустил 118 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная России Мануэль Нойер Виталий Кафанов ещё теги
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