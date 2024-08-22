Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на решение Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде Германии.

«Мне повезло с коллегами – отличными голкиперами. Мануэль уходит последним из них. Благодарю за все Джанлуиджи Буффона, Петра Чеха и Мануэля Нойера», - оставил сообщение легендарный испанец в социальных сетях.

Напомним, что Нойер защищал цвета сборной Германии с 2009 года. В общей сложности вратарь провел 124 поединка за «бундестим» и пропустил 118 мячей. Последним матчем для Мануэля стал четвертьфинал против Испании (1:2 д.в.) на домашнем Евро-2024.