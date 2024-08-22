Селюк - о нападающем сборной России: «Сейчас его вызывать - это позор»

«Зачем нужен Онугха? Это чисто момент, чтобы сделать его сборником и повысить цену. Сейчас его вызывать - это позор! Карпин меня разочаровывает тем, что все футболисты становятся сборниками», - передает слова футбольного агента «Спорт день за днём».