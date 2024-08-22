Селюк - о нападающем сборной России: «Сейчас его вызывать - это позор»

Агент Дмитрий Селюк критически высказался о приглашении форварда «Вайле» Германа Онугхи в сборную России на товарищеские игры в сентябре.
«Зачем нужен Онугха? Это чисто момент, чтобы сделать его сборником и повысить цену. Сейчас его вызывать - это позор! Карпин меня разочаровывает тем, что все футболисты становятся сборниками», - передает слова футбольного агента «Спорт день за днём».
Напомним, что в сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с национальными командами Таиланда и Вьетнама.
В прошлом сезоне чемпионата Дании 28-летний Онугха забил 15 голов в 31 поединке.
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