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Чемпионат мира 2026

Марокко хочет отнять финал чемпионата мира 2030 года у Испании — мега-стадион может помочь в этом фото

21 Августа 2024 • 17:36 Комментировать (1)

Чемпионат мира – 2030 пройдёт в Испании, Португалии и Марокко.

Есть предположения уже сейчас, что финал крупнейшего футбольного турнира пройдёт или в Барселоне на «Камп Ноу» или в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Но это не устраивает футбольных чиновников в Марокко, по информации Marca, последние хотят убедить ФИФА провести финал в своей стране.

Марокканцы предоставили изображения своего мега-стадиона. Архитекторы, если верить представителям Марокко, стоят за созданием «Олд Траффорд». Стадион «Гранд-Стад Хасан II» в Марокко станет крупнейшим в мире вместимостью 115 000 зрителей и будет расположен посреди пустыни.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.

Изображения проекта от Марокко, так будет выглядеть их мега-стадион.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
21 Августа 2024 в 17:42
Марокко хочет отнять финал чемпионата мира 2023 года у Испании
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алё у вас чё там атрецательный вектар развитея што ля.. чуйствуеца.. А-ха-ха-ха! )))
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