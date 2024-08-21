Чемпионат мира – 2030 пройдёт в Испании, Португалии и Марокко.

Есть предположения уже сейчас, что финал крупнейшего футбольного турнира пройдёт или в Барселоне на «Камп Ноу» или в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Но это не устраивает футбольных чиновников в Марокко, по информации Marca, последние хотят убедить ФИФА провести финал в своей стране.

Марокканцы предоставили изображения своего мега-стадиона. Архитекторы, если верить представителям Марокко, стоят за созданием «Олд Траффорд». Стадион «Гранд-Стад Хасан II» в Марокко станет крупнейшим в мире вместимостью 115 000 зрителей и будет расположен посреди пустыни.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.

Изображения проекта от Марокко, так будет выглядеть их мега-стадион.