Тукманов прокомментировал решение Карпина по Глушенкову

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о травмированном полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове, которого Валерий Карпин включил в расширенный список сборной России на два товарищеских матча.

Тукманов выразил мнение Vprognoze.ru, что Карпин прекрасно видит хорошую игру Глушенкова в «Зените», он много забивает и является сейчас лидером своей команды и его вызов в сборную не «для галочки». Как бы сейчас не складывались отношения игрока и тренера, невызов Глушенкова в сборную общественность может не понять.

Сборная России сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.