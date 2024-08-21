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Тукманов прокомментировал решение Карпина по Глушенкову

21 Августа 2024 • 14:40 Комментировать
Вьетнам
...
РОССИЯ
05.09 16:00

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о травмированном полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове, которого Валерий Карпин включил в  расширенный список сборной России на два товарищеских матча.

Тукманов выразил мнение Vprognoze.ru, что Карпин прекрасно видит хорошую игру Глушенкова в «Зените», он много забивает и является сейчас лидером своей команды и его вызов в сборную не «для галочки». Как бы сейчас не складывались отношения игрока и тренера, невызов Глушенкова в сборную общественность может не понять.

Сборная России сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Тукманов ещё теги

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