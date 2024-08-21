Наумов положительно оценил решение Карпина по Сафонову

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина включить вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенный список сборной России на два ближайших матча против Вьетнама и Таиланда.

Наумов заявил Vprognoze.ru, что для Матвея сейчас трудное время адаптации в новом клубе, и этот вызов в сборную - хорошая возможность для него побыть в привычной обстановке и пообщаться со знакомыми и друзьями, и решение Карпина о вызове Сафонова в сборную именно сейчас абсолютно правильное.

Матчи сборной России состоятся 5 и 7 сентября.