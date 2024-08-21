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Хаманн назвал нового капитана сборной Германии

21 Августа 2024 • 11:02 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн назвал игрока, который должен стать новым капитаном сборной Германии.

«Я буду удивлен, если капитанскую повязку не получит Йозуа Киммих. Его часто критикуют, складывается впечатление, что он никому не может угодить. Несмотря на это, Киммих всегда играет в основном составе. Думаю, он идеально подходит на роль капитана сборной Германии», - приводит слова Хаманна iMiaSanMia в социальных сетях.

29-летний Киммих выступает за «бундестим» с 2016 года. Полузащитник провел 87 поединков в составе национальной команды и забил шесть мячей.

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Сборная Германии Дитмар Хаманн Йозуа Киммих ещё теги
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