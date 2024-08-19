Александр Мостовой: «Вызов Онугхи в сборную – это что и зачем?»

Бывший российский футболист Александр Мостовой с критикой отреагировал на недавний вызов в сборную России Германа Онугхи. Игрок датского «Вайле» оказался в расширенном списке российской сборной.

«Вызов Онугхи в сборную — это что? И зачем? Сборная играет со «сборными отелей», вызывают парня, которому надо из Дании не пойми куда лететь. Можно на такие игры вообще юношей позвать или нас сыграть пригласить», - говорит Мостовой для «Чемпионата».

В начале сентября российскую сборную ждут контрольные матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Познакомиться с расширенным списком футболистов можно здесь.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин аргументировал вызов Онугхи в команду России.