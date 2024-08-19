Масалитин объяснил вызов Онугхи в сборную России

Бывший российский футболист Валерий Масалитин объяснил вызов в ряды национальной команды России форварда «Вайле» Германа Онугхи. Нападающий выступает в датском чемпионате.

«Есть ли смысл сейчас дергать Чалова из Греции? Думаю, что нет. Сергеев сидит на лавочке, Соболев — неизвестно где. И кто у нас остается?», - делится Масалитин с «Газетой.Ру».

Полностью оценить расширенный состав российской команды можно здесь. 5 и 7 сентября россиян ждут товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда, пройдут они в Ханое.

Напомним, что Онугха родился в Москве, а вырос в Пензе. Его отцом является нигериец. Первым клубом Онугхи во взрослой профессиональной карьере оказался пензенский «Зенит».