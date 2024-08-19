Легенда сборной Аргентины Лионель Месси оказался вне заявки «альбиселесте» на сентябрьские отборочные матчи на чемпионат мира 2026 года. Новостью делится пресс-служба сборной – в опубликованной заявке Месси не оказалось. Всего в список Лионель Скалони и его тренерский штаб внесли 28 игроков.

6 и 10 сентября аргентинцев ждут игры против сборных Чили и Колумбии соответственно. Ранее в июле Месси взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки. Этим летом Лионель намекал на то, что в скором времени может навсегда уйти из сборной своей родной страны. Тем не менее, пока что игрок травмирован, а точной даты его возвращения нет.

Всего со сборной Аргентины у Месси три трофея – Кубок мира, а также два Кубка Америки. В 2008 году Лионель выигрывал золотые медали олимпийского футбольного турнира Пекина.