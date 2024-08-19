Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Масалитин - о Глушенкове: «Как его не вызвать в сборную? Будет народный гнев»

19 Августа 2024 • 18:48 Комментировать

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин предположил, что бы было, если б Валерий Карпин не вызвал в расширенный состав сборной России Максима Глушенкова. Игрока атаки «Зенита» по праву считают лучшим игроком недавно стартовавшего сезона РПЛ.

«Как его не вызывать? Очень ярко себя проявляет. Был бы народный гнев, очень много критики. Вопрос в другом: сыграет ли он? Что у него с рукой - неясно, но вряд ли это страшно, с лангеткой может поиграть», - делится Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что в недавнем матче с «Химками» Глушенков получил травму руки.

Полностью ознакомиться с расширенным составом сборной России на сентябрьские матчи с командами Вьетнама и Таиланда можно здесь.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин Максим Глушенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» объявил о новом трансфере Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
19:14 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал игрока, который не помешал бы сборной России
19:01 · Чемпионат мира 2026
Масалитин объяснил вызов Онугхи в сборную России
18:48 · Чемпионат мира 2026
Масалитин - о Глушенкове: «Как его не вызвать в сборную? Будет народный гнев»
18:41 · Чемпионат мира 2026
Сенников: «Сборная России должна громить Вьетнам и Таиланд»
18:36 · Чемпионат мира 2026
Деменко: «Матчи сборной России с командами Вьетнама и Таиланда – необходимость»
18:25 · Чемпионат мира 2026
Деменко предположил, почему Карпин вызвал Онугху в сборную России
17:36 · Чемпионат мира 2026
Габулов – о соперниках России: «Ничего не слышал про сборные Таиланда и Вьетнама»
17:23 · Чемпионат мира 2026
Дьяков оценил соперников сборной России
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Профессионализм взял верх»: Кузьмичёв высказался о вызове Глушенкова в сборную России
16:15 · Россия. Премьер-лига
Нагорных высоко оценил работу «Локомотива» для сборной России
15:55 · Чемпионат мира 2026
Модрич мечтает сыграть на чемпионате мира – 2026
15:42 · Чемпионат мира 2026
Кечинов оценил ближайших соперников сборной России
15:27 · Чемпионат мира 2026
Губерниев высказался о предстоящих матчах сборной России
15:21 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал, почему Миранчук и Чалов не вызваны в сборную России
15:16 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил, почему Головин не попал в расширенный список сборной России 1
13:47 · Чемпионат мира 2026
Матчи России против Вьетнама и Таиланда пойдут в рейтинг ФИФА
12:12 · Италия. Серия А
Зоммер прокомментировал свой уход из сборной Швейцарии
11:31 · Италия. Серия А
Зоммер объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии официально
10:18 · Франция. Лига 1
Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной
18 Августа
23:54 · Чемпионат мира 2026
Почеттино подписал контракт со сборной США
14 Августа
17:18 · Нидерланды. Эредивизие
Блинд завершил карьеру в сборной Нидерландов официально
15:11 · Чемпионат мира 2026
Генич считает, что Карпин видит себя в Глушенкове
10 Августа
16:17 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о возможном товарищеском матче с Россией
09 Августа
16:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что может возглавить сборную Англии 1
13:20 · Франция. Лига 1
Сафонов сам примет решение по сборной России
Все новости
Рекомендуем