Масалитин - о Глушенкове: «Как его не вызвать в сборную? Будет народный гнев»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин предположил, что бы было, если б Валерий Карпин не вызвал в расширенный состав сборной России Максима Глушенкова. Игрока атаки «Зенита» по праву считают лучшим игроком недавно стартовавшего сезона РПЛ.

«Как его не вызывать? Очень ярко себя проявляет. Был бы народный гнев, очень много критики. Вопрос в другом: сыграет ли он? Что у него с рукой - неясно, но вряд ли это страшно, с лангеткой может поиграть», - делится Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что в недавнем матче с «Химками» Глушенков получил травму руки.

Полностью ознакомиться с расширенным составом сборной России на сентябрьские матчи с командами Вьетнама и Таиланда можно здесь.