Сенников: «Сборная России должна громить Вьетнам и Таиланд»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников высказался о предстоящих матчах сборной России. В сентябре команда Валерия Карпина будет играть против Вьетнама и Таиланда.

«Не слежу за азиатскими командами, но эти две сборные точно не на слуху. Наша команда должна крупно обыгрывать Вьетнам и Таиланд, как это было с Кубой», - цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Напомним, что в ноябре прошлого года сборная России разгромила Кубу со счётом 8:0. Голы тогда забили разные игроки – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.