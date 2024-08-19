Деменко: «Матчи сборной России с командами Вьетнама и Таиланда – необходимость»

Бывший российский футболист Максим Деменко порассуждал о грядущих товарищеских матчах сборной России в рамках осенней паузы на игры сборных. В них россияне сыграют со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Нужно, чтобы сборная играла. Сборы, тренировочные моменты, подготовка — необходимость. Команда должна играть, и чтобы болельщики ходили. Также это возможность посмотреть на физическое состояние игроков», - говорит Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что команда Таиланда открывают вторую сотню команд рейтинга ФИФА, занимая 101-е место. Вьетнамская сборная расположилась чуть пониже – на 105-м месте. Российская команда идёт на 38-м месте.

Все два поединка пройдут во вьетнамской столице - городе Ханой, 5 и 7 сентября.