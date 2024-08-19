Деменко предположил, почему Карпин вызвал Онугху в сборную России

Форвард датского «Вайле» Герман Онугха оказался в расширенном составе национальной сборной России. Бывший футболист Максим Деменко предположил, почему нападающий попал в список.

«Люди, передающие информацию Валерию Карпину, сообщают, что игрок прибавил. Возможно, есть нарезки игр. В любом случае, посмотрел на его игру Валерий Георгиевич. Для того он и оказался в расширенном списке, чтоб его возможности оценили», - говорит Деменко для «Газеты.Ру».

Онугха вырос в Пензе, начал свою взрослую профессиональную карьеру в рядах местного «Зенита». Отец Германа – нигериец, его родители вместе учились в московском университете.

«Если человек дисциплинирован, физически подготовлен, то почему бы нет?», - добавил Деменко.

Напомним, что ознакомиться со всем расширенным составом сборной России можно здесь. Из самого интересного и интригующего – в нём, наконец, оказался, пожалуй, лучший игрок нового сезона РПЛ Максим Глушенков.