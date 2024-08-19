Габулов – о соперниках России: «Ничего не слышал про сборные Таиланда и Вьетнама»

В понедельник было объявлено о том, что в сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Владимир Габулов.

«Ничего не слышал про сборные Таиланда и Вьетнама. Любой международный матч – это хорошо в данной ситуации. Важно играть, вне зависимости от уровня соперника. Конечно, хочется, чтобы уровень команд был выше, но сейчас не до выбора», - цитирует Габулова «РБ Спорт».

Напомним, что Российский футбольный союз уже почти два с половиной года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Отметим, что матчи против Вьетнама и Таиланда сборная России проведёт в Ханое 5 и 7 сентября.