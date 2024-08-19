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Дьяков оценил соперников сборной России

19 Августа 2024 • 17:23 Комментировать

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о ближайших соперниках сборной России. В понедельник было объявлено о том, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграет против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира.

«Как отношусь к таким соперникам? Выбирать, как говорится, не приходится. Сборная должна жить, играть. Понятно, что хочется играть с сильными сборными – Сербия, Камерун, но не всегда получается», - цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Сборная России уже почти два с половиной года не имеет возможности играть в официальных соревнованиях. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Таиланда Сборная Вьетнама Виталий Дьяков ещё теги
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