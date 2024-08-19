Модрич мечтает сыграть на чемпионате мира – 2026

Полузащитник Лука Модрич не завершает карьеру в сборной Хорватии. Футболист, которому в сентябре исполнится 39 лет, получил вызов на ближайший сбор национальной команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание AS, Модрич пока не думает о завершении выступлений за сборную. По данным источника, полузащитник мечтает выступить за Хорватию на следующем чемпионате мира в 2026 году.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира сборная Хорватии смогла занять третье место, а на позапрошлом – второе.

Стоит сказать, что чемпионат мира в 2026 году пройдёт сразу в трёх странах – в США, Мексике и Канаде. Во время турнира Луке Модричу будет 40 лет.