Кечинов оценил ближайших соперников сборной России

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. В понедельник было объявлено, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграет против Вьетнама и Таиланда.

По словам Кечинова, сборной России нужно играть, чтобы оценивать уровень игроков и смотреть на новичков. Оценил экс-спартаковец и соперников национальной команды.

«Что же касается соперников, то сейчас у нас нет особого выбора, с кем играть. Поэтому это нормальные соперники. Понятно, что это не флагманы футбола, но за неимением других вариантов, это нормальные, крепкие команды», - цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Матчи сборной России пройдут 5 и 7 сентября.