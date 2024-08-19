Губерниев высказался о предстоящих матчах сборной России

В понедельник было объявлено о том, что в сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Комментарий на этот счёт дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Нам не надо учитывать уровень соперников. Уровень наших соперников такой, какой есть на данный момент. А выбирать особо мы не можем», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По словам комментатора, сборная России должна серьёзно отнестись к предстоящим товарищеским матчам.

«Поскольку результаты этих матчей учитываются в рейтинге ФИФА, к этим играм тем более нужно отнестись очень серьёзно. Это не формальность», - сказал Губерниев.

Матчи против Вьетнама и Таиланда сборная России проведёт в Ханое. Игры запланированы на 5 и 7 сентября.