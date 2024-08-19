Карпин рассказал, почему Миранчук и Чалов не вызваны в сборную России

Полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Фёдор Чалов отсутствуют в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал главный тренер российской национальной команды – Валерий Карпин.

«Мы решили дать ему [Миранчуку] время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте», - слова Карпина приводит пресс-служба РФС.

Напомним, что этим летом Алексей Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед» из МЛС, а Фёдор Чалов – в греческий ПАОК.

В сентябре сборная России проведёт два матча в рамках товарищеского турнира. Соперниками команды Валерия Карпина будут сборные Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.