Карпин объяснил, почему Головин не попал в расширенный список сборной России

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. В списке не оказалось одного из лидеров команды – атакующего полузащитника Александра Головина, который представляет «Монако». Комментарий на этот счёт дал рулевой сборной России Валерий Карпин.

«Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелётов за пару дней», - слова Карпина приведены на сайте РФС.

Стоит сказать, что из-за травмы в сборную России не был вызван ещё один «легионер» - Арсен Захарян из «Реал Сосьедада».

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт матчи против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира. Игры пройдут в Ханое.