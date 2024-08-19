Глушенков – в расширенном составе сборной России

В сентябре сборная России сыграет против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира. Пресс-служба команды объявила расширенный состав на сбор. В нём оказался атакующий полузащитник Максим Глушенков, хотя после полученного перелома руки игрок «Зенита» вряд ли сможет помочь сборной. При этом попадание Глушенкова в список всё же стоит отметить, ведь Валерий Карпин давно не вызывал этого игрока в национальную команду.

Расширенный состав сборной России: Лантратов, Латышонок, Лунёв, Максименко, Сафонов – Вахания, Горшков, Дивеев, Караваев, Круговой, Лангович, Литвинов, Морозов, Осипенко, Сильянов, Солдатенков, Хлусевич – Бабкин, Баринов, Батраков, Глебов, Глушенков, Зиньковский, Карпукас, Козлов, Кривцов, Кузяев, Мостовой, Обляков, Пиняев, Пруцев, Садулаев, Самошников, Фомин – Воробьёв, Мусаев, Онугха, Тюкавин.