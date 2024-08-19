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Матчи России против Вьетнама и Таиланда пойдут в рейтинг ФИФА

19 Августа 2024 • 13:47 Комментировать

В сентябре сборная России проведёт матчи против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира. Об этом в понедельник было объявлено официально.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза подчеркнули, что результаты предстоящих двух матчей будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Отметим, что на текущий момент сборная России располагается на 33-й позиции в рейтинге ФИФА.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже более двух лет может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в июне – против Беларуси (победа 4:0).

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