Матчи России против Вьетнама и Таиланда пойдут в рейтинг ФИФА

В сентябре сборная России проведёт матчи против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира. Об этом в понедельник было объявлено официально.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза подчеркнули, что результаты предстоящих двух матчей будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Отметим, что на текущий момент сборная России располагается на 33-й позиции в рейтинге ФИФА.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже более двух лет может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в июне – против Беларуси (победа 4:0).