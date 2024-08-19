Объявлены соперники сборной России на сентябрь

В сентябре сборная России примет участие в товарищеском турнире. Пресс-служба команды сообщает, что подопечные Валерия Карпина сыграют против сборных Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября соответственно. Обе игры состоятся в Ханое, в столице Вьетнама.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз уже почти два с половиной года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч, против Беларуси, команда Валерия Карпина выиграла в июне со счётом 4:0.

Состав сборной России на сентябрьский сбор будет объявлен в ближайшее время.