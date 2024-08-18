Почеттино подписал контракт со сборной США

Маурисио Почеттино в скором времени будет назначен на должность главного тренера сборной США.

Стороны уже заключили сотрудничество, и в скором времени о назначении аргентинского специалиста будет объявлено официально, докладывает инсайдер Николо Скира. 52-летний наставник подпишет со «звёздно-полосатыми» контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что США будет принимать следующий мундиаль вместе с Мексикой и Канадой. Турнир пройдёт с июня по июль 2026 года.

Прежним местом работы Маурисио Почеттино был лондонский «Челси», должность в котором рулевой занимал с лета 2023 по май нынешнего года.