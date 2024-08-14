Генич считает, что Карпин видит себя в Глушенкове

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

Ранее сообщалось, что Глушенков не хотел выходить на поле в конце товарищеского матча, чем Карпин остался недоволен.

«Вот он по характеру — Валерий Георгич. Валерий Георгич видит себя и его наказывает. За это надо наказывать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

25-летний Глушенков принял участие только в двух играх в составе сборной России и записал на свой счет одну результативную передачу. Последний раз футболист вызывался в команду в сентябре 2023 года.