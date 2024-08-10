В Таджикистане высказались о возможном товарищеском матче с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев ответил на вопрос о том, возможен ли товарищеский матч против сборной России.

«Ведем ли переговоры с Россией? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.

Напомним, последний раз сборная России и сборная Таджикистана встречались между собой в ноябре 2022 года. В том матче команды забить друг другу не смогли.

Ранее сообщалось, что в сентябре подопечные Валерия Карпина могут провести два товарищеских матча — против Вьетнама и Таиланда.