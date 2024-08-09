Ирландский тренер Ли Карсли возглавил сборную Англии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее 50-летний специалист был наставником сборной Англии до 21 года, но предстоящей осенью он будет работать в основной команде. Уточняется, что Карсли — временный тренер, в Англии продолжаются поиски нового наставника.

Напомним, на протяжении последних восьми лет сборную Англии возглавлял Гарет Саутгейт. Однако он решил покинуть свой пост после чемпионата Европы – 2024, где англичане завоевали серебряные медали.

В финальном матче Англия проиграла Испании со счетом 1:2.