Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Ли Карсли — новый главный тренер сборной Англии официально

09 Августа 2024 • 16:22 Комментировать (1)

Ирландский тренер Ли Карсли возглавил сборную Англии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.   

Ранее 50-летний специалист был наставником сборной Англии до 21 года, но предстоящей осенью он будет работать в основной команде. Уточняется, что Карсли — временный тренер, в Англии продолжаются поиски нового наставника.

Напомним, на протяжении последних восьми лет сборную Англии возглавлял Гарет Саутгейт. Однако он решил покинуть свой пост после чемпионата Европы – 2024, где англичане завоевали серебряные медали.

В финальном матче Англия проиграла Испании со счетом 1:2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Ли Карсли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
09 Августа 2024 в 16:41
Надо сразу и писать в заголовке что ИО , скорее всего что не увидим его в деле
Ответить
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» «Спартак» получил предложение по легионеру
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
16:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что может возглавить сборную Англии
13:20 · Франция. Лига 1
Сафонов сам примет решение по сборной России
08 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Галлас рассказал, почему Лэмпард не подходит сборной Англии
18:35 · Чемпионат мира 2026
Почеттино связывают с ещё одной сборной
16:06 · Чемпионат мира 2026
Кафанов оценил игру основных вратарей сборной России на старте сезона
14:28 · Франция. Лига 1
Кафанов не рассказал, вызовут ли Сафонова в сборную России
07 Августа
21:25 · Чемпионат мира 2026
Аленичев: «Лучше играть с Вьетнамом и Таиландом, чем не иметь игровую практику»
11:32 · Чемпионат мира 2026
РФС согласовал с ФИФА и УЕФА два выездных матча сборной России в сентябре
09:37 · Чемпионат мира 2026
​Луческу: «Не мог отказать сборной»
06 Августа
20:01 · Олимпийские игры
Ренар покинул женскую сборную Франции официально
17:18 · Чемпионат мира 2026
Мирча Луческу – главный тренер сборной Румынии официально
11:02 · Россия. Премьер-лига
Широков сделал заявление по конфликту Карпина и Глушенкова 1
00:25 · США. МЛС
Известный журналист рассказал о планах Месси
05 Августа
17:59 · Чемпионат мира 2026
Губерниев отреагировал на возможные матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда
15:19 · Чемпионат мира 2026
«Сборная отелей?» Мостовой оценил вероятных соперников сборной России
02 Августа
08:40 · Чемпионат мира 2026
79-летний Луческу возглавит участника 1/8 финала Евро-2024 1
04:21 · Чемпионат мира 2026
​Саудовская Аравия представила проект проведения чемпионата мира 2034
31 Июля
23:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Ямайки официально
29 Июля
11:39 · Чемпионат мира 2026
Занзибар готов сыграть со сборной России 1
28 Июля
23:16 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, почему Глушенков не был вызван в сборную России в июне 1
23:01 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной России опроверг слухи о конфликте с Глушенковым
27 Июля
03:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Надеюсь, однажды смогу сыграть на крупном турнире со сборной»
26 Июля
18:28 · Чемпионат мира 2026
Григорян: «Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным» 1
17:57 · Чемпионат мира 2026
И Роналду, и Месси: Неймар составил идеального игрока
25 Июля
20:52 · Южная Америка
​Сборная Колумбии продлила контракт с главным тренером
Все новости
Рекомендуем