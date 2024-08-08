Почеттино связывают с ещё одной сборной

В мае Маурисио Почеттино остался без работы после того, как «Челси» решил с ним попрощаться. В прессе появилась информация о том, что аргентинец является кандидатом номер один на пост рулевого сборной Англии. Теперь же Почеттино связывают с ещё одной национальной командой.

По данным The Athletic, кандидатуру Почеттино всерьёз рассматривают для сборной США. Американцы якобы уже контактируют с представителями топ-тренера, желая его заполучить.

Как известно, после Кубка Америки сборная США рассталась с Греггом Берхалтером. Теперь американцы ищут тренера, который будет готовить команду к домашнему чемпионату мира – 2026.