Кафанов оценил игру основных вратарей сборной России на старте сезона

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре основных голкиперов национальной команды на старте нового сезона.

«Лунёв, Максименко и Лантратов сыграли на своем уровне. Они ниже планки не опускаются», — приводит слова Кафанова Metaratings.

При этом специалист отметил, что в первом туре Максименко допустил ошибку, но он сделает правильные выводы и не повторит подобных ошибок.

Тренер добавил, что ближайшие матчи покажут, кто попадет в сборную России на сентябрьский сбор.

Ранее сообщалось, что в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом и Таиландом.