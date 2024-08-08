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Кафанов оценил игру основных вратарей сборной России на старте сезона

08 Августа 2024 • 16:06 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре основных голкиперов национальной команды на старте нового сезона.

«Лунёв, Максименко и Лантратов сыграли на своем уровне. Они ниже планки не опускаются», — приводит слова Кафанова Metaratings.

При этом специалист отметил, что в первом туре Максименко допустил ошибку, но он сделает правильные выводы и не повторит подобных ошибок.

Тренер добавил, что ближайшие матчи покажут, кто попадет в сборную России на сентябрьский сбор.

Ранее сообщалось, что в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом и Таиландом.

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