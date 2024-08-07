Аленичев: «Лучше играть с Вьетнамом и Таиландом, чем не иметь игровую практику»

Сборная России может провести два товарищеских матча, соперниками россиян в которых станут сборные Вьетнама и Таиланда. Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев порассуждал о потенциальных матчах.

«Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом — банально. Но лучше играть даже с такими соперниками, чем не играть вообще и не иметь игровую практику», - говорит Аленичев в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что в последнем на данный момент матче россияне играли со сборной Беларуси в первой декаде июня. В той товарищеской игре подопечные Валерия Карпина оформили разгромную победу – 4:0.