РФС согласовал с ФИФА и УЕФА два выездных матча сборной России в сентябре

Максим Митрофанов рассказал, что достигнута договорённость с ФИФА и УЕФА о двух гостевых встречах национальной сборной России осенью.

- Есть договорённость с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА, - передаёт слова генерального секретаря РФС «РИА Новости Спорт».

Ранее была информация, что сборная под руководством Валерия Карпина в сентябре встретится с Вьетнамом и Тайландом.

Напомним, что с 2022 года российские клубы и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Свой последний контрольный матч сборная провела в начале июля в гостях с Беларусью, встреча завершилась крупной победой российской команды со счётом 4:0.