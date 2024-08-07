​Луческу: «Не мог отказать сборной»

Как мы уже сообщали, 79-лений Мирча Луческу снова работает с румынской сборной, перед ним поставлена задача вывести команду в финальную часть чемпионата мира, чего с румынами не было с 1998 года - именно тогда сборная Румынии в последний раз сыграла в чемпионате мира. Как пояснил Луческу, он не мог отказать национальной команде.

- Я сделал всё возможное, чтобы уступить дорогу молодому специалисту, но не мог отказать приглашению из национальной команды, это было бы предательством с моей стороны, - цитирует слова Луческу derbyderbyderby.it.

Луческу уже тренировал сборную с 1981 по 1986 год.