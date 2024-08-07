Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Луческу: «Не мог отказать сборной»

07 Августа 2024 • 09:37 Комментировать

Как мы уже сообщали, 79-лений Мирча Луческу снова работает с румынской сборной, перед ним поставлена задача вывести команду в финальную часть чемпионата мира, чего с румынами не было с 1998 года - именно тогда сборная Румынии в последний раз сыграла в чемпионате мира. Как пояснил Луческу, он не мог отказать национальной команде.

- Я сделал всё возможное, чтобы уступить дорогу молодому специалисту, но не мог отказать приглашению из национальной команды, это было бы предательством с моей стороны, - цитирует слова Луческу derbyderbyderby.it.

Луческу уже тренировал сборную с 1981 по 1986 год.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу Сборная Румынии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Где смотреть футбол в России в новом сезоне
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
09:37 · Чемпионат мира 2026
​Луческу: «Не мог отказать сборной»
06 Августа
20:01 · Олимпийские игры
Ренар покинул женскую сборную Франции официально
17:18 · Чемпионат мира 2026
Мирча Луческу – главный тренер сборной Румынии официально
11:02 · Россия. Премьер-лига
Широков сделал заявление по конфликту Карпина и Глушенкова 1
00:25 · США. МЛС
Известный журналист рассказал о планах Месси
05 Августа
17:59 · Чемпионат мира 2026
Губерниев отреагировал на возможные матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда
15:19 · Чемпионат мира 2026
«Сборная отелей?» Мостовой оценил вероятных соперников сборной России
02 Августа
08:40 · Чемпионат мира 2026
79-летний Луческу возглавит участника 1/8 финала Евро-2024 1
04:21 · Чемпионат мира 2026
​Саудовская Аравия представила проект проведения чемпионата мира 2034
31 Июля
23:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Ямайки официально
29 Июля
11:39 · Чемпионат мира 2026
Занзибар готов сыграть со сборной России 1
28 Июля
23:16 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, почему Глушенков не был вызван в сборную России в июне 1
23:01 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной России опроверг слухи о конфликте с Глушенковым
27 Июля
03:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Надеюсь, однажды смогу сыграть на крупном турнире со сборной»
26 Июля
18:28 · Чемпионат мира 2026
Григорян: «Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным» 1
17:57 · Чемпионат мира 2026
И Роналду, и Месси: Неймар составил идеального игрока
25 Июля
20:52 · Южная Америка
​Сборная Колумбии продлила контракт с главным тренером
08:54 · Чемпионат мира 2026
В Албании приняли решение по Силвиньо после Евро-2024
24 Июля
07:57 · Россия. Премьер-лига
Шалимов раскрыл слова Карпина о Глушенкове 1
23 Июля
20:01 · Аргентина
В Нью-Йорке продают футболку Марадоны 1986 года - цена стартует с миллиона долларов
17:00 · Чемпионат мира 2026
​В Мексике объявили новый тренерский штаб сборной
02:54 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
21 Июля
21:53 · Чемпионат мира 2026
Байдена не будет: чемпионат мира – 2026 в США пройдёт при новом президенте
04:23 · Чемпионат мира 2026
​Александер-Арнольд: «Думаю, что Саутгейта недооценивают»
20 Июля
21:11 · Испания. Ла Лига
Маркес покинет «Барселону», чтобы стать тренером сборной слухи
Все новости
Рекомендуем