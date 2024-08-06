Федерация футбола Румынии официально объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной страны Мирчи Луческу. Контракт с 79-летним специалистом подписан на два года.

Перед Луческу поставлены задачи достичь максимального успеха в Лиге наций УЕФА и пробиться со сборной Румынии в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо». Тренировал он известный украинский клуб с 2020 по 2023 годы. Наиболее известен как многолетний тренер «Шахтёра», украинский клуб он возглавлял с 2004 по 2016 годы. Из национальных сборных ранее работал со сборной Турции с 2017 по 2019 годы.