Губерниев отреагировал на возможные матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда

В сентябре сборная России может провести товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Комментарий на этот счёт дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«На Руси говорят, что на безрыбье и рак рыба. В этой ситуации хорошо, что есть команды, которые готовы играть с нами», - цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Последний товарищеский матч сборная России проводила в июне, когда обыграла Беларусь со счётом 4:0.

Как известно, сборная России уже почти два с половиной года может проводить только товарищеские матчи. От официальных игр команда Валерия Карпина отстранена в рамках санкций, которые наложили УЕФА и ФИФА.