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«Сборная отелей?» Мостовой оценил вероятных соперников сборной России

05 Августа 2024 • 15:19 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в следующем месяце соперниками сборной России по товарищеским матчам станут команды Вьетнама и Таиланда. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Андрей Мостовой. По его словам, в этих матчах ничего интересного он не видит.

«Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей? Понятное дело, что сборная России ещё жива, но ведь есть соперники посерьёзнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше. Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», - цитирует Мостового Metaratings.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз уже почти два с половиной года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В сложившейся ситуации сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина выиграла в июне у Беларуси с результатом 4:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Таиланда Сборная Вьетнама ещё теги
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