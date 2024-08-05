Раскрыты соперники сборной России по товарищеским матчам, которые пройдут в сентябре.

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», подопечные Валерия Карпина проведут в сентябре два контрольных поединка. По сведениям источника, Россия сыграет с национальными командами Вьетнама и Таиланда. Уточняется, что оба матча пройдут во Вьетнаме.

Напомним, свой последний товарищеский матч сборная России провела в июне. Соперником была команда Беларуси, которую подопечные Карпина разгромили со счетом 4:0.

Добавим, что с 2022 года Россия отстранена от участия в международных турнирах.