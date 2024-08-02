79-летний Луческу возглавит участника 1/8 финала Евро-2024

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу близок к новой работе. Согласно сведениям Fanatik, 79-летний специалист в скором времени может занять пост наставника сборной Румынии. Стороны провели переговоры и близки к договоренности.

Стоит отметить, что Луческу вернется на пост главного тренера сборной Румынии спустя 38 лет. Мирча возглавлял национальную команду с 1981 по 1986 год. Под его руководством сборная страны провела 57 поединков.

Напомним, что Румыния осталась без главного тренера после чемпионата Европы – 2024. На престижном турнире команда дошла до 1/8 финала, где проиграла Нидерландам со счетом 0:3.