​Саудовская Аравия представила проект проведения чемпионата мира 2034

Саудовская Аравия выиграла право проведения чемпионата мира в 2034 году, и на днях власти этого государства представили проект проведения международного футбольного форума. В этом будут задействованы пять саудовских городов и пятнадцать стадионов в общей сложности. Некоторые из них уже построены, некоторые находятся в стадии проектирования.

Главным стадионом станет арена имели короля Салмана - её вместимость превысит 92 тысячи зрителей, арена будет готова к 2029 году. Другой амбициозный проект - стадион в городе будущего Неом, который планируют построить как раз к чемпионату мира. Он будет расположен на высоте в 350 метров.