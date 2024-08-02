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​Саудовская Аравия представила проект проведения чемпионата мира 2034

02 Августа 2024 • 04:21 Комментировать

Саудовская Аравия выиграла право проведения чемпионата мира в 2034 году, и на днях власти этого государства представили проект проведения международного футбольного форума. В этом будут задействованы пять саудовских городов и пятнадцать стадионов в общей сложности. Некоторые из них уже построены, некоторые находятся в стадии проектирования.

Главным стадионом станет арена имели короля Салмана - её вместимость превысит 92 тысячи зрителей, арена будет готова к 2029 году. Другой амбициозный проект - стадион в городе будущего Неом, который планируют построить как раз к чемпионату мира. Он будет расположен на высоте в 350 метров.


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