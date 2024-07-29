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Занзибар готов сыграть со сборной России

29 Июля 2024 • 11:39 Комментировать

Глава федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир высказался о возможном проведении товарищеского поединка против сборной России.

«Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России - для нас нет никаких проблем. Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина крупно победили Беларусь со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Занзибара
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