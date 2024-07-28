Стало известно, почему Глушенков не был вызван в сборную России в июне

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, почему нападающий «Зенита» Максим Глушенков пропустил последний сбор национальной команды.

Ранее появилась информация, что у Глушенкова конфликт с наставником сборной России Валерием Карпиным. Однако Писарев опроверг данный вброс.

«В последнем матче он был травмирован. Вместе с руководством «Локомотива» мы посчитали, что на ничего не значащие товарищеские матчи лучше не вызывать», — заявил Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ближайший товарищеский матч сборная России должна провести в сентябре. Соперник пока неизвестен.