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Стало известно, почему Глушенков не был вызван в сборную России в июне

28 Июля 2024 • 23:16 Комментировать (1)

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, почему нападающий «Зенита» Максим Глушенков пропустил последний сбор национальной команды.

Ранее появилась информация, что у Глушенкова конфликт с наставником сборной России Валерием Карпиным. Однако Писарев опроверг данный вброс.

«В последнем матче он был травмирован. Вместе с руководством «Локомотива» мы посчитали, что на ничего не значащие товарищеские матчи лучше не вызывать», — заявил Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ближайший товарищеский матч сборная России должна провести в сентябре. Соперник пока неизвестен.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Николай Писарев Максим Глушенков ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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I am Russian
29 Июля 2024 в 00:06
Карпин только со свинарника будет звать, всё там понятно с ним.
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