Тренер сборной России опроверг слухи о конфликте с Глушенковым

Николай Писарев, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о конфликте с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

Писарев заявил, что будет рекомендовать Глушенкова в сборную России, но решающее слово всегда остается за Карпиным.

«Никаких проблем со штабом у Глушенкова нет. Это вопрос готовности футболиста. Мы сейчас будем готовить расширенный список, и я думаю, он там должен быть», — заявил Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На старте нового сезона 24-летний Глушенков провел уже три матча с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.