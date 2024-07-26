Григорян: «Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным»

Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян высказался о конфликте между нападающим «Локомотива» Максимом Глушенковым и тренером сборной России Валерием Карпиным.

Напомним, 24-летний футболист пропустил два последних сбора национальной команды.

— Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу. Важно, чтобы кто‑то подтолкнул Максима на этот шаг, — заявил Григорян на телеканале «Матч Премьер».

В текущем сезоне Глушенков провел уже два матча, в которых отметился двумя дублями.

Ближайший сбор национальной команды запланирован на сентябрь.