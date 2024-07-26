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И Роналду, и Месси: Неймар составил идеального игрока

26 Июля 2024 • 17:57 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Неймар составил идеального футболиста из качеств разных звёзд спорта номер один.

«Физические данные Роналду, эластичность Златана, удар головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, завершение атак Левандовски, отбор Канте и креативность Верратти», - слова Неймара приводит Football Tweet.

Приводимая цитата Неймара может быть достаточно давней, учитывая наличие в списке одного футболиста, завершившего карьеру, - Златана Ибрагимовича.

Напомним, что Неймар сейчас продолжает набирать кондиции после серьёзной травмы колена, полученной прошлой осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Златан Ибрагимович Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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